JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Sumedang dan sekitarnya dapat menjadikan jadwal shalat sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.

Dengan mengetahui waktu shalat, masyarakat bisa mengatur aktivitas sehari-hari sekaligus memastikan kewajiban beribadah tetap terlaksana.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Minggu, 29/11/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Sumedang:

Imsak: 03.50 WIB

Subuh: 04.00 WIB

Terbit: 05.19 WIB

Duha: 05.47 WIB

Zuhur: 11.40 WIB

Asar: 15.04 WIB

Magrib: 17.54 WIB

Isya: 19.08 WIB