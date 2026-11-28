Jadwal Waktu Shalat Wilayah Tasikmalaya dan Sekitarnya Besok Minggu, 29 November 2026
Ilustrasi shalat (Pexels)
JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Tasikmalaya dan sekitarnya dapat menjadikan jadwal shalat sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.
Dengan mengetahui waktu shalat, masyarakat dapat mengatur berbagai aktivitas harian tanpa mengesampingkan kewajiban beribadah.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Minggu, 29/11/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Tasikmalaya:
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Imsak: 03.48 WIB
Subuh: 03.58 WIB
Terbit: 05.17 WIB
Duha: 05.46 WIB
Zuhur: 11.39 WIB
Asar: 15.03 WIB
Magrib: 17.54 WIB
Isya: 19.09 WIB
Jadwal tersebut dapat menjadi acuan bagi masyarakat Tasikmalaya dalam mengatur aktivitas sehari-hari sekaligus menjalankan ibadah lima waktu. Dengan memperhatikan waktu yang tersedia, umat Islam dapat mempersiapkan diri agar tidak melewatkan waktu shalat.
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