JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Tasikmalaya dan sekitarnya dapat menjadikan jadwal shalat sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.

Dengan mengetahui waktu shalat, masyarakat dapat mengatur berbagai aktivitas harian tanpa mengesampingkan kewajiban beribadah.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Minggu, 29/11/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Tasikmalaya:

Imsak: 03.48 WIB

Subuh: 03.58 WIB

Terbit: 05.17 WIB

Duha: 05.46 WIB

Zuhur: 11.39 WIB

Asar: 15.03 WIB

Magrib: 17.54 WIB

Isya: 19.09 WIB