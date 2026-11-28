Jadwal Waktu Shalat Wilayah Sukabumi dan Sekitarnya Besok Minggu, 29 November 2026
Ilustrasi shalat (Pexels)
JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Sukabumi dan sekitarnya dapat menjadikan jadwal shalat sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.
Dengan mengetahui waktu shalat, masyarakat dapat mengatur aktivitas sehari-hari sekaligus menjaga agar kewajiban beribadah tetap menjadi prioritas.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Minggu, 29/11/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Sukabumi:
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Imsak: 03.55 WIB
Subuh: 04.05 WIB
Terbit: 05.24 WIB
Duha: 05.53 WIB
Zuhur: 11.45 WIB
Asar: 15.09 WIB
Magrib: 18.00 WIB
Isya: 19.14 WIB
Editor: Hanny Suwindari
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