JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Sukabumi dan sekitarnya dapat menjadikan jadwal shalat sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.

Dengan mengetahui waktu shalat, masyarakat dapat mengatur aktivitas sehari-hari sekaligus menjaga agar kewajiban beribadah tetap menjadi prioritas.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Minggu, 29/11/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Sukabumi:

Imsak: 03.55 WIB

Subuh: 04.05 WIB

Terbit: 05.24 WIB

Duha: 05.53 WIB

Zuhur: 11.45 WIB

Asar: 15.09 WIB

Magrib: 18.00 WIB

Isya: 19.14 WIB