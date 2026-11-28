JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Subang dan sekitarnya dapat menjadikan jadwal shalat sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.

Dengan mengetahui waktu shalat, masyarakat dapat mengatur berbagai aktivitas sehari-hari tanpa mengesampingkan kewajiban beribadah.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Minggu, 29/11/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Subang:

Imsak: 03.51 WIB

Subuh: 04.01 WIB

Terbit: 05.20 WIB

Duha: 05.48 WIB

Zuhur: 11.40 WIB

Asar: 15.04 WIB

Magrib: 17.54 WIB

Isya: 19.08 WIB