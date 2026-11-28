Jadwal Waktu Shalat Wilayah Subang dan Sekitarnya Besok Minggu, 29 November 2026
Ilustrasi masjid/pexels
JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Subang dan sekitarnya dapat menjadikan jadwal shalat sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.
Dengan mengetahui waktu shalat, masyarakat dapat mengatur berbagai aktivitas sehari-hari tanpa mengesampingkan kewajiban beribadah.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Minggu, 29/11/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Subang:
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Imsak: 03.51 WIB
Subuh: 04.01 WIB
Terbit: 05.20 WIB
Duha: 05.48 WIB
Zuhur: 11.40 WIB
Asar: 15.04 WIB
Magrib: 17.54 WIB
Isya: 19.08 WIB
Editor: Hanny Suwindari
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