Jadwal Waktu Shalat Wilayah Purwakarta dan Sekitarnya Besok Minggu, 29 November 2026
Ilustrasi masjid (Freepik)
JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Purwakarta dan sekitarnya dapat menjadikan jadwal shalat sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.
Mengetahui waktu shalat juga membantu masyarakat mengatur aktivitas sehari-hari agar tetap seimbang dengan kewajiban beribadah.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Minggu, 29/11/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Purwakarta:
-
Imsak: 03.53 WIB
Subuh: 04.03 WIB
Terbit: 05.21 WIB
Duha: 05.50 WIB
Zuhur: 11.42 WIB
Asar: 15.06 WIB
Magrib: 17.55 WIB
Isya: 19.10 WIB
Jadwal tersebut dapat menjadi acuan bagi umat Islam di Purwakarta dalam mengatur waktu beraktivitas sekaligus menjalankan ibadah lima waktu. Dengan mengetahui waktu shalat, masyarakat diharapkan dapat lebih mudah mempersiapkan diri untuk beribadah tepat waktu.
Tags
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!