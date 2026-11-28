JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Cianjur dan sekitarnya dapat menjadikan jadwal shalat harian sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.

Informasi waktu shalat juga membantu masyarakat mengatur aktivitas sehari-hari agar tetap seimbang dengan kewajiban beribadah.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Minggu, 29/11/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Cianjur:

Imsak: 03.53 WIB

Subuh: 04.03 WIB

Terbit: 05.22 WIB

Duha: 05.50 WIB

Zuhur: 11.43 WIB

Asar: 15.07 WIB

Magrib: 17.57 WIB

Isya: 19.11 WIB