Jadwal Waktu Shalat Wilayah Bandung Barat dan Sekitarnya Besok Minggu, 29 November 2026
Ilustrasi masjid/pexels
JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Bandung Barat dan sekitarnya dapat menjadikan jadwal shalat harian sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.
Informasi waktu shalat juga membantu masyarakat mengatur aktivitas sehari-hari agar tetap seimbang dengan kewajiban beribadah.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Minggu, 29/11/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Bandung Barat:
-
Imsak: 03.52 WIB
Subuh: 04.02 WIB
Terbit: 05.16 WIB
Duha: 05.49 WIB
Zuhur: 11.41 WIB
Asar: 15.05 WIB
Magrib: 18.00 WIB
Isya: 19.10 WIB
Jadwal tersebut dapat menjadi acuan bagi masyarakat Bandung Barat dalam mengatur kegiatan akhir pekan sekaligus mempersiapkan waktu untuk menunaikan ibadah. Dengan mengetahui waktu shalat, masyarakat dapat menjalankan berbagai aktivitas tanpa mengabaikan kewajiban sebagai umat Islam.
Tags
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!