JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Majalengka dan sekitarnya dapat menjadikan jadwal shalat harian sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.

Informasi waktu shalat juga membantu masyarakat mengatur aktivitas sehari-hari agar tetap seimbang dengan kewajiban beribadah.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Minggu, 29/11/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Majalengka:

Imsak: 03.49 WIB

Subuh: 03.59 WIB

Terbit: 05.17 WIB

Duha: 05.46 WIB

Zuhur: 11.38 WIB

Asar: 15.02 WIB

Magrib: 17.53 WIB

Isya: 19.07 WIB