Jadwal Waktu Shalat Wilayah Indramayu dan Sekitarnya Besok Minggu, 29 November 2026
Ilustrasi masjid/pexels
JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Indramayu dan sekitarnya dapat menjadikan jadwal shalat harian sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.
Informasi waktu shalat juga membantu masyarakat mengatur aktivitas sehari-hari agar tetap seimbang dengan kewajiban beribadah.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Minggu, 29/11/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Indramayu:
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Imsak: 03.50 WIB
Subuh: 04.00 WIB
Terbit: 05.18 WIB
Duha: 05.47 WIB
Zuhur: 11.38 WIB
Asar: 15.02 WIB
Magrib: 17.51 WIB
Isya: 19.06 WIB
Editor: Hanny Suwindari
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