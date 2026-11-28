JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Garut dan sekitarnya dapat menjadikan jadwal shalat harian sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.

Informasi waktu shalat juga membantu masyarakat mengatur aktivitas sehari-hari agar tetap seimbang dengan kewajiban beribadah.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Minggu, 29/11/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Garut:

Imsak: 03.50 WIB

Subuh: 04.00 WIB

Terbit: 05.14 WIB

Duha: 05.47 WIB

Zuhur: 11.40 WIB

Asar: 15.04 WIB

Magrib: 17.59 WIB

Isya: 19.09 WIB