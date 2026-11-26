Jadwal Waktu Shalat Wilayah Sumedang dan Sekitarnya Besok Jumat, 27 November 2026
Ilustrasi masjid/freepik
JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Sumedang dan sekitarnya dapat menjadikan jadwal shalat harian sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.
Informasi ini juga membantu masyarakat mengatur aktivitas sehari-hari agar tetap seimbang antara kesibukan dan kewajiban beribadah.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Jumat, 27/11/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Sumedang:
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Imsak: 03.50 WIB
Subuh: 04.00 WIB
Terbit: 05.18 WIB
Duha: 05.47 WIB
Zuhur: 11.39 WIB
Asar: 15.03 WIB
Magrib: 17.53 WIB
Isya: 19.07 WIB
Editor: Hanny Suwindari
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