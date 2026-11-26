Jadwal Waktu Shalat Wilayah Sukabumi dan Sekitarnya Besok Jumat, 27 November 2026
Ilustrasi shalat (Pexels)
JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Sukabumi dan sekitarnya dapat menjadikan jadwal shalat harian sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.
Informasi waktu shalat juga membantu masyarakat mengatur aktivitas sehari-hari agar tetap seimbang dengan kewajiban beribadah.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Jumat, 27/11/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Sukabumi:
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Imsak: 03.55 WIB
Subuh: 04.05 WIB
Terbit: 05.23 WIB
Duha: 05.52 WIB
Zuhur: 11.44 WIB
Asar: 15.08 WIB
Magrib: 17.59 WIB
Isya: 19.13 WIB
Editor: Hanny Suwindari
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