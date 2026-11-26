JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Sukabumi dan sekitarnya dapat menjadikan jadwal shalat harian sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.

Informasi waktu shalat juga membantu masyarakat mengatur aktivitas sehari-hari agar tetap seimbang dengan kewajiban beribadah.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Jumat, 27/11/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Sukabumi:

Imsak: 03.55 WIB

Subuh: 04.05 WIB

Terbit: 05.23 WIB

Duha: 05.52 WIB

Zuhur: 11.44 WIB

Asar: 15.08 WIB

Magrib: 17.59 WIB

Isya: 19.13 WIB