Jadwal Waktu Shalat Wilayah Subang dan Sekitarnya Besok Jumat, 27 November 2026
Ilustrasi masjid. (freepik)
JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Subang dan sekitarnya dapat menjadikan jadwal shalat harian sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.
Informasi waktu shalat juga membantu masyarakat mengatur aktivitas sehari-hari agar tetap seimbang dengan kewajiban beribadah.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Jumat, 27/11/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Subang:
-
Imsak: 03.51 WIB
Subuh: 04.01 WIB
Terbit: 05.19 WIB
Duha: 05.48 WIB
Zuhur: 11.40 WIB
Asar: 15.03 WIB
Magrib: 17.53 WIB
Isya: 19.07 WIB
Editor: Hanny Suwindari
Tags
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Ikuti
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!