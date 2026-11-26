Jadwal Waktu Shalat Wilayah Purwakarta dan Sekitarnya Besok Jumat, 27 November 2026
Ilustrasi masjid/pexels
JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Purwakarta dan sekitarnya dapat menjadikan jadwal shalat harian sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.
Informasi waktu shalat juga membantu masyarakat mengatur aktivitas sehari-hari agar tetap seimbang dengan kewajiban beribadah.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Jumat, 27/11/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Purwakarta:
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Imsak: 03.52 WIB
Subuh: 04.02 WIB
Terbit: 05.20 WIB
Duha: 05.49 WIB
Zuhur: 11.41 WIB
Asar: 15.04 WIB
Magrib: 17.54 WIB
Isya: 19.09 WIB
Jadwal tersebut dapat menjadi acuan bagi masyarakat Purwakarta dalam mengatur kegiatan harian sekaligus mempersiapkan waktu untuk menunaikan ibadah. Dengan memperhatikan waktu shalat, aktivitas pekerjaan maupun urusan lainnya dapat berjalan beriringan dengan kewajiban beribadah.
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