Jadwal Waktu Shalat Wilayah Cianjur dan Sekitarnya Besok Jumat, 27 November 2026
Ilustrasi shalat berjamaah (freepik)
JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Cianjur dan sekitarnya dapat menjadikan jadwal shalat harian sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.
Dengan mengetahui waktu shalat, masyarakat dapat mengatur aktivitas sehari-hari sekaligus menjaga keseimbangan antara kesibukan dan kewajiban beribadah.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Jumat, 27/11/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Cianjur:
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Imsak: 03.53 WIB
Subuh: 04.03 WIB
Terbit: 05.21 WIB
Duha: 05.50 WIB
Zuhur: 11.42 WIB
Asar: 15.06 WIB
Magrib: 17.56 WIB
Isya: 19.10 WIB
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