JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Cianjur dan sekitarnya dapat menjadikan jadwal shalat harian sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.

Dengan mengetahui waktu shalat, masyarakat dapat mengatur aktivitas sehari-hari sekaligus menjaga keseimbangan antara kesibukan dan kewajiban beribadah.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Jumat, 27/11/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Cianjur:

Imsak: 03.53 WIB

Subuh: 04.03 WIB

Terbit: 05.21 WIB

Duha: 05.50 WIB

Zuhur: 11.42 WIB

Asar: 15.06 WIB

Magrib: 17.56 WIB

Isya: 19.10 WIB