JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Bandung Barat dan sekitarnya dapat menjadikan jadwal shalat harian sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.

Dengan mengetahui waktu shalat, masyarakat bisa mengatur aktivitas sehari-hari tanpa mengabaikan kewajiban beribadah.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Jumat, 27/11/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Bandung Barat:

Imsak: 03.52 WIB

Subuh: 04.02 WIB

Terbit: 05.15 WIB

Duha: 05.48 WIB

Zuhur: 11.41 WIB

Asar: 15.04 WIB

Magrib: 17.59 WIB

Isya: 19.09 WIB

Jadwal tersebut dapat menjadi acuan bagi masyarakat Bandung Barat dalam menyusun kegiatan harian sekaligus mempersiapkan waktu untuk beribadah. Dengan demikian, setiap waktu shalat dapat ditunaikan sesuai ketentuan.

Umat Islam di wilayah Bandung Barat dan sekitarnya dapat menjadikan jadwal shalat harian sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu. Dengan mengetahui waktu shalat, masyarakat bisa mengatur aktivitas sehari-hari tanpa mengabaikan kewajiban beribadah.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Kamis, 26/11/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Bandung Barat:

Imsak: 03.52 WIB

Subuh: 04.02 WIB

Terbit: 05.15 WIB

Duha: 05.48 WIB

Zuhur: 11.41 WIB

Asar: 15.04 WIB

Magrib: 17.59 WIB

Isya: 19.09 WIB