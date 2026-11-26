Jadwal Waktu Shalat Wilayah Bandung Barat dan Sekitarnya Besok Jumat, 27 November 2026
Ilustrasi shalat (Pexels)
JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Bandung Barat dan sekitarnya dapat menjadikan jadwal shalat harian sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.
Dengan mengetahui waktu shalat, masyarakat bisa mengatur aktivitas sehari-hari tanpa mengabaikan kewajiban beribadah.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Jumat, 27/11/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Bandung Barat:
-
Imsak: 03.52 WIB
Subuh: 04.02 WIB
Terbit: 05.15 WIB
Duha: 05.48 WIB
Zuhur: 11.41 WIB
Asar: 15.04 WIB
Magrib: 17.59 WIB
Isya: 19.09 WIB
Jadwal tersebut dapat menjadi acuan bagi masyarakat Bandung Barat dalam menyusun kegiatan harian sekaligus mempersiapkan waktu untuk beribadah. Dengan demikian, setiap waktu shalat dapat ditunaikan sesuai ketentuan.
Umat Islam di wilayah Bandung Barat dan sekitarnya dapat menjadikan jadwal shalat harian sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu. Dengan mengetahui waktu shalat, masyarakat bisa mengatur aktivitas sehari-hari tanpa mengabaikan kewajiban beribadah.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Kamis, 26/11/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Bandung Barat:
-
Imsak: 03.52 WIB
Subuh: 04.02 WIB
Terbit: 05.15 WIB
Duha: 05.48 WIB
Zuhur: 11.41 WIB
Asar: 15.04 WIB
Magrib: 17.59 WIB
Isya: 19.09 WIB
Jadwal tersebut dapat menjadi acuan bagi masyarakat Bandung Barat dalam menyusun kegiatan harian sekaligus mempersiapkan waktu untuk beribadah. Dengan demikian, setiap waktu shalat dapat ditunaikan sesuai ketentuan.
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