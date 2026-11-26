JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Garut dan sekitarnya dapat menjadikan jadwal shalat harian sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.

Informasi ini juga membantu masyarakat mengatur aktivitas sehari-hari agar tetap seimbang antara kesibukan dan kewajiban beribadah.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Jumat, 27/11/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Garut:

Imsak: 03.49 WIB

Subuh: 03.59 WIB

Terbit: 05.13 WIB

Duha: 05.46 WIB

Zuhur: 11.39 WIB

Asar: 15.03 WIB

Magrib: 17.58 WIB

Isya: 19.08 WIB