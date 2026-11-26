JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Bandung dan sekitarnya dapat menggunakan jadwal shalat harian sebagai panduan untuk menjalankan ibadah tepat waktu.

Mengetahui waktu shalat juga membantu masyarakat mengatur berbagai aktivitas sehari-hari agar tetap seimbang dengan kewajiban beribadah.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Jumat, 27/11/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Bandung:

Imsak: 03.51 WIB

Subuh: 04.01 WIB

Terbit: 05.15 WIB

Duha: 05.48 WIB

Zuhur: 11.41 WIB

Asar: 15.04 WIB

Magrib: 17.59 WIB

Isya: 19.09 WIB