JawaPos.com - Menteri Agama Nasaruddin Umar melantik Pengurus Pusat Majelis Dai Kebangsaan (PP MDK) periode 2026–2029.

Dalam kepengurusan baru tersebut Nur Ihsan Zaidi kembali dipercaya untuk mengemban amanah sebagai Pengurus Pusat Majelis Dai Kebangsaan pada Bidang Media dan Publikasi.

Pelantikan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat peran para dai sebagai garda terdepan dakwah Islam yang moderat, menyejukkan, serta berorientasi pada penguatan persatuan dan kebangsaan.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menempatkan Majelis Dai Kebangsaan sebagai wadah strategis yang harus mampu hadir menjawab berbagai persoalan keagamaan di tengah masyarakat.

Menurut Menag, tugas seorang dai tidak cukup hanya berhenti pada penyampaian ceramah atau pesan-pesan keagamaan di atas mimbar.

”Dai harus memahami berbagai persoalan yang dihadapi umat, termasuk kondisi sosial, budaya, dan lingkungan masyarakat tempat mereka berdakwah,” ujar Menag Nasaruddin Umar.

Baca Juga:Keputusan Eks Menag Yaqut soal Kuota Haji 2024 Dinilai Kedepankan Keselamataan Jemaah

Menag juga menekankan bahwa penguatan dakwah perlu didukung dengan pemetaan persoalan di berbagai daerah. Dengan demikian, materi dan pendekatan dakwah yang disampaikan dapat selaras dengan kebutuhan masyarakat.

”Para dai diharapkan mampu menghadirkan penjelasan keagamaan yang relevan, menyejukkan, serta membantu masyarakat dalam menyikapi berbagai persoalan kehidupan secara bijaksana,” kata Nasaruddin Umar.

Selain itu, Menteri Agama mengingatkan pentingnya pendekatan dakwah yang mengedepankan kasih sayang, persaudaraan, dan semangat kebersamaan.

Dakwah harus menjadi ruang yang merangkul seluruh lapisan masyarakat, memperkuat persatuan, serta menumbuhkan kecintaan terhadap sesama dan Tanah Air.

Sementara itu, Ketua Umum PP Majelis Dai Kebangsaan sekaligus Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Abu Rokhmad menyampaikan, MDK telah menjadi mitra strategis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam sejak 2022 dalam mengonsolidasikan gerakan dakwah kebangsaan.

Majelis Dai Kebangsaan menghimpun para dai yang telah mengikuti Bimbingan Teknis Penguatan Kompetensi Penceramah Agama Islam yang diselenggarakan di tingkat pusat maupun daerah.

”Keberadaan MDK diharapkan dapat menjadi ruang konsolidasi, komunikasi, dan kolaborasi para dai dalam menghadirkan dakwah yang tidak hanya memperkuat pemahaman keagamaan, tetapi juga membangun kesadaran kebangsaan, menjaga kerukunan, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa” papar Abu Rokhmad.

Pengurus Pusat Majelis Dai Kebangsaan periode 2026–2029 Nur Ihsan Zaidi menyatakan, dakwah kebangsaan harus menjadi salah satu kekuatan penting dalam menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia.

Menurut dia, dai tidak hanya memiliki tanggung jawab menyampaikan ajaran agama, tetapi juga mempunyai peran strategis dalam membangun kesadaran umat.

Yakni tentang pentingnya persaudaraan, toleransi, persatuan, cinta Tanah Air, dan tanggung jawab bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

”Dakwah harus hadir sebagai kekuatan yang mempersatukan, bukan memecah belah. Seorang dai harus mampu menghadirkan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam," ucap Nur Ihsan Zaidi.

"Menyampaikan pesan-pesan keagamaan dengan bijaksana, menyejukkan hati, serta membangun semangat persaudaraan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia,” imbuh dia.

Dia menambahkan, tantangan dakwah ke depan semakin kompleks. Perkembangan teknologi digital, derasnya arus informasi.

Berbagai persoalan sosial dan kebangsaan menuntut para dai untuk terus meningkatkan kapasitas keilmuan, wawasan kebangsaan, dan kemampuan beradaptasi dengan perkembangan zaman.

”Para dai harus mampu menjadi penyejuk di tengah perbedaan, menjadi penerang di tengah derasnya arus informasi, serta menjadi teladan dalam membangun kehidupan masyarakat yang berakhlak, damai, dan harmonis," terang Nur Ihsan Zaidi.

"Dakwah tidak cukup hanya disampaikan melalui mimbar, tetapi juga harus hadir melalui keteladanan dan aksi nyata di tengah masyarakat,” lanjut dia.