Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Senin, 23 November 2026 Untuk Wilayah Majalengka dan Sekitarnya
Ilustrasi Jadwal Shalat ./ (Freepik)
JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Majalengka dan sekitarnya dapat menjadikan jadwal shalat sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.
Dengan mengetahui waktu shalat setiap hari, masyarakat bisa mengatur berbagai aktivitas sekaligus tetap menjalankan kewajiban beribadah.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Senin, 23/11/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Majalengka:
-
Imsak: 03.49 WIB
Subuh: 03.59 WIB
Terbit: 05.16 WIB
Duha: 05.45 WIB
Zuhur: 11.37 WIB
Asar: 15.00 WIB
Magrib: 17.51 WIB
Isya: 19.05 WIB
Jadwal shalat tersebut dapat menjadi acuan bagi masyarakat Majalengka dalam mengatur kegiatan sehari-hari. Dengan memperhatikan waktu ibadah, masyarakat dapat menyesuaikan pekerjaan maupun aktivitas lainnya agar tetap memiliki kesempatan untuk menunaikan shalat tepat waktu.
Tags
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!