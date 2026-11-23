Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Senin, 23 November 2026 Untuk Wilayah Garut dan Sekitarnya
Ilustrasi masjid/pexels
JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Garut dan sekitarnya dapat menjadikan jadwal shalat sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.
Dengan mengetahui waktu shalat setiap hari, masyarakat bisa mengatur berbagai aktivitas sekaligus tetap menjalankan kewajiban beribadah.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Senin, 23/11/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Garut:
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Imsak: 03.49 WIB
Subuh: 03.59 WIB
Terbit: 05.13 WIB
Duha: 05.46 WIB
Zuhur: 11.38 WIB
Asar: 15.01 WIB
Magrib: 17.57 WIB
Isya: 19.06 WIB
Editor: Hanny Suwindari
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