JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Majalengka dan sekitarnya dapat menjadikan jadwal shalat sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.

Dengan mengetahui waktu shalat setiap hari, masyarakat bisa mengatur berbagai aktivitas sekaligus tetap menjalankan kewajiban beribadah.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Minggu, 22/11/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Majalengka:

Imsak: 03.49 WIB

Subuh: 03.59 WIB

Terbit: 05.16 WIB

Duha: 05.45 WIB

Zuhur: 11.36 WIB

Asar: 14.59 WIB

Magrib: 17.50 WIB

Isya: 19.04 WIB