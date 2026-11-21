Jadwal Waktu Shalat Wilayah Cirebon dan Sekitarnya Besok Minggu, 22 November 2026
Ilustrasi shalat (Freepik)
JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Cirebon dan sekitarnya dapat menjadikan jadwal shalat sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.
Dengan mengetahui waktu shalat setiap hari, masyarakat bisa mengatur berbagai aktivitas sekaligus tetap menjalankan kewajiban beribadah.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Sabtu, 21/11/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Cirebon:
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Imsak: 03.48 WIB
Subuh: 03.58 WIB
Terbit: 05.15 WIB
Duha: 05.44 WIB
Zuhur: 11.35 WIB
Asar: 14.58 WIB
Magrib: 17.49 WIB
Isya: 19.02 WIB
Editor: Hanny Suwindari
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