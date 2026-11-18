Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Rabu, 18 November 2026 Untuk Wilayah Bandung Barat dan Sekitarnya
ilustrasi Jadwal Shalat./(Freepik)
JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Bandung Barat dan sekitarnya dapat menjadikan jadwal shalat sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.
Dengan mengetahui waktu shalat setiap hari, masyarakat dapat mengatur berbagai aktivitas sekaligus tetap menjalankan kewajiban beribadah.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Rabu, 18/11/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Bandung Barat:
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Imsak: 03.52 WIB
Subuh: 04.02 WIB
Terbit: 05.14 WIB
Duha: 05.47 WIB
Zuhur: 11.39 WIB
Asar: 15.00 WIB
Magrib: 17.56 WIB
Isya: 19.05 WIB
Jadwal shalat tersebut dapat menjadi acuan bagi masyarakat Bandung Barat dalam mengatur kegiatan sehari-hari. Dengan memperhatikan waktu ibadah, masyarakat dapat menyesuaikan pekerjaan maupun aktivitas lainnya agar tetap memiliki kesempatan untuk menunaikan shalat tepat waktu.
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