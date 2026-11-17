Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Selasa, 17 November 2026 Untuk Wilayah Kuningan dan Sekitarnya
Ilustrasi shalat (Pexels)
JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Kuningan dan sekitarnya dapat menjadikan jadwal shalat sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.
Dengan mengetahui waktu shalat setiap hari, masyarakat dapat mengatur berbagai aktivitas sekaligus tetap menjalankan kewajiban beribadah.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Selasa, 17/11/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Kuningan:
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Imsak: 03.48 WIB
Subuh: 03.58 WIB
Terbit: 05.10 WIB
Duha: 05.43 WIB
Zuhur: 11.34 WIB
Asar: 14.56 WIB
Magrib: 17.52 WIB
Isya: 19.01 WIB
Editor: Hanny Suwindari
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