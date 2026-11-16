Jadwal Waktu Shalat Wilayah Tasikmalaya dan Sekitarnya Besok Selasa, 17 November 2026

JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Tasikmalaya dan sekitarnya dapat menjadikan jadwal shalat sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.

Dengan mengetahui waktu shalat setiap hari, masyarakat dapat mengatur berbagai aktivitas sekaligus tetap menjalankan kewajiban beribadah.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Selasa, 17/11/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Tasikmalaya:

Imsak: 03.49 WIB

Subuh: 03.59 WIB

Terbit: 05.15 WIB

Duha: 05.44 WIB

Zuhur: 11.36 WIB

Asar: 14.56 WIB

Magrib: 17.49 WIB

Isya: 19.02 WIB