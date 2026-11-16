Jadwal Waktu Shalat Wilayah Ciamis dan Sekitarnya Besok Selasa, 17 November 2026
Ilustrasi masjid/freepik
JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Ciamis dan sekitarnya dapat menjadikan jadwal shalat sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.
Mengetahui waktu shalat setiap hari juga membantu masyarakat mengatur aktivitas agar tetap seimbang dengan kewajiban beribadah.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Selasa, 17/11/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Ciamis:
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Imsak: 03.48 WIB
Subuh: 03.58 WIB
Terbit: 05.15 WIB
Duha: 05.43 WIB
Zuhur: 11.35 WIB
Asar: 14.55 WIB
Magrib: 17.48 WIB
Isya: 19.01 WIB
Editor: Hanny Suwindari
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