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Penulis: Lania Monica
Selasa, 17 November 2026 | 03.50 WIB

Jadwal Waktu Shalat Wilayah Majalengka dan Sekitarnya Besok Selasa, 17 November 2026

Ilustrasi masjid/freepik - Image

Ilustrasi masjid/freepik

JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Majalengka dan sekitarnya dapat menjadikan jadwal shalat sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.

Dengan mengetahui waktu shalat setiap hari, masyarakat dapat mengatur berbagai aktivitas sekaligus tetap menjalankan kewajiban beribadah.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Selasa, 17/11/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Majalengka:

  • Imsak: 03.49 WIB

  • Subuh: 03.59 WIB

  • Terbit: 05.16 WIB

  • Duha: 05.44 WIB

  • Zuhur: 11.35 WIB

  • Asar: 14.56 WIB

  • Magrib: 17.48 WIB

  • Isya: 19.01 WIB

    • Jadwal shalat tersebut dapat menjadi acuan bagi masyarakat Majalengka dalam mengatur kegiatan sehari-hari. Dengan memperhatikan waktu ibadah, masyarakat dapat menyesuaikan pekerjaan maupun aktivitas lainnya agar tetap memiliki kesempatan untuk menunaikan shalat tepat waktu.

    Editor: Hanny Suwindari
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