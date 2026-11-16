Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Senin, 16 November 2026 Untuk Wilayah Ciamis dan Sekitarnya

JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Ciamis dan sekitarnya dapat menjadikan jadwal shalat sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.

Mengetahui waktu shalat setiap hari juga membantu masyarakat mengatur aktivitas agar tetap seimbang dengan kewajiban beribadah.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Senin, 16/11/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Ciamis:

Imsak: 03.48 WIB

Subuh: 03.58 WIB

Terbit: 05.15 WIB

Duha: 05.43 WIB

Zuhur: 11.35 WIB

Asar: 14.55 WIB

Magrib: 17.48 WIB

Isya: 19.01 WIB