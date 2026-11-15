Jadwal Waktu Shalat Wilayah Tasikmalaya dan Sekitarnya Besok Senin, 16 November 2026
ilustrasi Jadwal Shalat./(Freepik)
JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Tasikmalaya dan sekitarnya dapat menggunakan jadwal shalat sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.
Mengetahui waktu shalat setiap harinya juga membantu masyarakat mengatur berbagai aktivitas tanpa melupakan kewajiban beribadah.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Senin, 16/11/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Tasikmalaya:
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Imsak: 03.50 WIB
Subuh: 04.00 WIB
Terbit: 05.16 WIB
Duha: 05.44 WIB
Zuhur: 11.35 WIB
Asar: 14.53 WIB
Magrib: 17.47 WIB
Isya: 19.00 WIB
Jadwal shalat tersebut dapat menjadi acuan bagi masyarakat Tasikmalaya dalam mengatur aktivitas sehari-hari. Dengan begitu, berbagai pekerjaan dan kegiatan dapat berjalan beriringan dengan kewajiban menunaikan ibadah tepat waktu.
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