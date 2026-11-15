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Penulis: Lania Monica
Minggu, 15 November 2026 | 21.55 WIB

Jadwal Waktu Shalat Wilayah Majalengka dan Sekitarnya Besok Senin, 16 November 2026

Ilustrasi masjid/freepik - Image

Ilustrasi masjid/freepik

JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Majalengka dan sekitarnya dapat menggunakan jadwal shalat sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.

Mengetahui waktu shalat setiap harinya juga membantu masyarakat mengatur berbagai aktivitas tanpa melupakan kewajiban beribadah.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Senin, 16/11/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Majalengka:

  • Imsak: 03.50 WIB

  • Subuh: 04.00 WIB

  • Terbit: 05.16 WIB

  • Duha: 05.44 WIB

  • Zuhur: 11.34 WIB

  • Asar: 14.53 WIB

  • Magrib: 17.46 WIB

  • Isya: 18.58 WIB

    • Jadwal shalat tersebut dapat menjadi acuan bagi masyarakat Majalengka dalam mengatur aktivitas sehari-hari. Dengan begitu, berbagai pekerjaan dan kegiatan dapat berjalan beriringan dengan kewajiban menunaikan ibadah tepat waktu.

    Editor: Hanny Suwindari
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