Lewati ke konten utama
Logo JawaPos
HomeIslami
Author avatar - Image
Penulis: Antara
Sabtu, 14 November 2026 | 23.46 WIB

Pesantren Ramah Santri, Kemenag Susun Desain Kompetensi Kepengasuhan

Penyusunan desain penguatan kompetensi kepengasuhan pesantren yang diinisiasi Kementerian Agama. (Kemenag/Antara) - Image

Penyusunan desain penguatan kompetensi kepengasuhan pesantren yang diinisiasi Kementerian Agama. (Kemenag/Antara)

JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) tengah menyusun desain penguatan kompetensi kepengasuhan pesantren. Hal itu sebagai upaya mewujudkan lingkungan pendidikan keagamaan yang aman, nyaman, dan ramah bagi santri.

“Penguatan perlindungan santri perlu diterjemahkan ke dalam praktik keseharian pesantren,” ujar Direktur Bina Pendidikan Muadalah dan Diniyah Formal Kemenag Mastuki seperti dilansir dari Antara, Sabtu (14/11).

Mastuki mengatakan, perlindungan santri tidak cukup hanya diwujudkan melalui tata tertib, dokumen kebijakan maupun larangan melakukan kekerasan.

Diperlukan sistem pengasuhan yang berjalan efektif, mulai dari peningkatan kapasitas pengasuh, mekanisme pelaporan, akses pertolongan, hingga evaluasi praktik kepengasuhan.

“Regulasi harus menjadi pedoman yang hidup, bukan sekadar dokumen administratif yang tersimpan tanpa berdampak langsung terhadap kehidupan santri,” kata Mastuki.

Dia mengatakan, perlindungan santri perlu ditopang kapasitas pengasuh, prosedur pelaporan yang jelas, jejaring pertolongan, serta mekanisme evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Mastuki, landasan kebijakan terkait perlindungan santri sebenarnya telah berkembang.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren telah memberikan pengakuan terhadap peran pesantren dalam pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat dengan tetap memperhatikan tradisi serta kekhasannya.

Selain itu, sejumlah regulasi juga menjadi landasan penguatan perlindungan anak dan pengasuhan ramah anak.

Di antaranya Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 73 Tahun 2022, Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 91 Tahun 2025, Kepdirjen Pendidikan Islam Nomor 1262 Tahun 2024, serta Kepdirjen Pesantren Nomor 13 Tahun 2026.

Mastuki menjelaskan berbagai regulasi tersebut perlu diikuti peningkatan kemampuan orang-orang yang berinteraksi langsung dengan kehidupan santri.

Pengasuh dan pendamping, kata dia, perlu memiliki keterampilan komunikasi, kemampuan menerapkan disiplin positif, mengenali tanda-tanda risiko, melakukan penanganan awal, serta memahami mekanisme rujukan ketika santri membutuhkan bantuan.

“Desain pelatihan ini diharapkan tidak hanya memberikan pemahaman tentang prinsip pengasuhan, tetapi juga membekali para pengasuh dengan kemampuan praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan pesantren,” terang Mastuki.

Dia menambahkan penyusunan desain tersebut harus didasarkan pada kondisi nyata di lapangan.

Hal itu mengingat pesantren memiliki keragaman pola pengasuhan, karakter kelembagaan, lingkungan, serta tantangan yang berbeda-beda.

Karena itu, penguatan kompetensi kepengasuhan perlu mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik masing-masing pesantren.

Mastuki mengajak para ketua dan kepala pusat kajian kepesantrenan di seluruh perguruan tinggi keagamaan Islam negeri (PTKIN) untuk terlibat dalam pemetaan, penelitian, dan survei mengenai pola kepengasuhan pesantren.

Kolaborasi dengan perguruan tinggi diharapkan dapat menghasilkan gambaran komprehensif mengenai praktik pengasuhan, kompetensi pengasuh dan pendamping, kondisi lingkungan pesantren, persoalan yang dihadapi santri, hingga berbagai praktik baik yang telah berkembang.

"Perlindungan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian tak terpisahkan dari mutu pendidikan pesantren," tutur Mastuki.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google

Tags

pesantren ramah santrikompetensikementerian agama

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait

Potensi Ekonomi Pesantren Besar, Kemenag Dorong Masuk Ekosistem Keuangan Syariah Nasional - Image
Ekonomi Syariah

Potensi Ekonomi Pesantren Besar, Kemenag Dorong Masuk Ekosistem Keuangan Syariah Nasional

Sabtu, 14 November 2026 | 04.21 WIB

Podcast Agak Laen juga Bantah Terima Uang Ratusan Juta dari Proyek Kemenag - Image
Entertainment

Podcast Agak Laen juga Bantah Terima Uang Ratusan Juta dari Proyek Kemenag

Jumat, 13 November 2026 | 21.18 WIB

Bukan Tersudut, Abdur Arsyad Malah Senang Terjadi Kehebohan Proyek Kemenag Rp227 Juta - Image
Entertainment

Bukan Tersudut, Abdur Arsyad Malah Senang Terjadi Kehebohan Proyek Kemenag Rp227 Juta

Jumat, 13 November 2026 | 19.56 WIB

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

      ©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA

      Download Aplikasi JawaPos.com

      Download PlaystoreDownload Appstore