Jadwal Waktu Shalat Wilayah Indramayu dan Sekitarnya Besok Minggu, 15 November 2026
Ilustrasi masjid (Dok. Freepik)
JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Indramayu dan sekitarnya dapat menggunakan jadwal shalat sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.
Mengetahui waktu shalat setiap harinya juga membantu masyarakat mengatur berbagai aktivitas tanpa melupakan kewajiban beribadah.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Minggu, 15/11/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Indramayu:
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Imsak: 03.50 WIB
Subuh: 04.00 WIB
Terbit: 05.16 WIB
Duha: 05.44 WIB
Zuhur: 11.34 WIB
Asar: 14.52 WIB
Magrib: 17.45 WIB
Isya: 18.57 WIB
Editor: Hanny Suwindari
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