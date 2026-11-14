Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Sabtu, 14 November 2026 Untuk Wilayah Bandung Barat dan Sekitarnya
Ilustrasi masjid/pexels
JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Bandung Barat dan sekitarnya dapat menggunakan jadwal shalat sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.
Mengetahui waktu shalat setiap harinya juga membantu masyarakat mengatur berbagai aktivitas tanpa melupakan kewajiban beribadah.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Sabtu, 14/11/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Bandung Barat:
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Imsak: 03.53 WIB
Subuh: 04.03 WIB
Terbit: 05.14 WIB
Duha: 05.47 WIB
Zuhur: 11.37 WIB
Asar: 14.55 WIB
Magrib: 17.53 WIB
Isya: 19.01 WIB
Jadwal shalat tersebut dapat menjadi acuan bagi masyarakat Bandung Barat dalam mengatur aktivitas sehari-hari. Dengan begitu, berbagai pekerjaan dan kegiatan dapat berjalan beriringan dengan kewajiban menunaikan ibadah tepat waktu.
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