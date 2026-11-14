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Penulis: Lania Monica
Sabtu, 14 November 2026 | 13.35 WIB

Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Sabtu, 14 November 2026 Untuk Wilayah Cirebon dan Sekitarnya

Ilustrasi shalat (Pexels) - Image

Ilustrasi shalat (Pexels)

JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Cirebon dan sekitarnya dapat menggunakan jadwal shalat sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.

Mengetahui waktu shalat setiap harinya juga membantu masyarakat mengatur berbagai aktivitas tanpa melupakan kewajiban beribadah.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Minggu, 14/11/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Cirebon:

  • Imsak: 03.49 WIB

  • Subuh: 03.59 WIB

  • Terbit: 05.15 WIB

  • Duha: 05.43 WIB

  • Zuhur: 11.33 WIB

  • Asar: 14.52 WIB

  • Magrib: 17.45 WIB

  • Isya: 18.57 WIB

    • Jadwal shalat tersebut dapat menjadi acuan bagi masyarakat Cirebon dalam mengatur aktivitas sehari-hari. Dengan begitu, berbagai pekerjaan dan kegiatan dapat berjalan beriringan dengan kewajiban menunaikan ibadah tepat waktu.

    Editor: Hanny Suwindari
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