Ribuan Jemaah Tanah Bambu Gelar Tabligh Akbar, Doakan Keselamatan Indonesia dan Para Pemimpin Bangsa

JawaPos.com - Ribuan jemaah mengikuti tabligh akbar bertajuk Penyejuk Hati: Doa Keselamatan Negeri dan Presiden Indonesia di Masjid Agung Al-Falah, Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Kamis (12/11) malam. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memanjatkan doa bagi keselamatan bangsa sekaligus para pemimpin Indonesia.

Dalam tausiahnya Ustaz Hilman Fauzi mengingatkan pentingnya memperbanyak doa dalam menjalani kehidupan. Termasuk mendoakan keselamatan negeri dan para pemimpin.

"Kalau hidup mau lebih baik, lebih bahagia, perbanyak doa. Bahkan malam ini kita berkumpul dalam rangka berdoa untuk negeri, berdoa untuk Bapak Presiden," tutur Aa Hilman. Dia juga mengingatkan masyarakat agar tidak berhenti memohon ampunan dan pertolongan Allah SWT, termasuk dalam mendoakan para pemimpin bangsa.

"Sebanyak apa pun dosa kita, jangan pernah berhenti berdoa kepada Allah. Kalau bicara tentang negeri dan pemimpin, masyarakat itu wajib mendoakan pemimpinnya agar setiap kebaikan dijaga oleh Allah SWT," pesannya.

Menurut Aa Hilman, doa merupakan bentuk pengakuan manusia atas keterbatasan diri dan kebutuhan terhadap pertolongan Allah SWT. "Kita ingin berdoa kepada Allah karena kita lemah, tidak punya daya dan upaya tanpa pertolongan-Nya. Laa haula wa laa quwwata illa billah, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah," tukasnya.

Anggota Komisi VIII DPR RI Sudian Noor selaku panitia penyelenggara mengatakan kegiatan tersebut digelar sebagai bentuk doa bersama agar Indonesia senantiasa diberikan perlindungan dan dijauhkan dari berbagai marabahaya.

“Kegiatan ini merupakan doa bersama untuk keselamatan negeri sekaligus mendoakan para pemimpin bangsa. Harapannya, Indonesia senantiasa diberikan keselamatan, dijauhkan dari berbagai marabahaya, ujian yang datang bertubi-tubi, serta dampak dinamika politik yang terjadi belakangan ini,” ujar Sudian Noor dalam keterangannya pada Jumat (13/11).

Dia berharap doa yang dipanjatkan bersama tersebut dapat membawa kedamaian bagi Indonesia serta menjauhkan bangsa dari berbagai hal yang tidak diinginkan.

Sementara itu, Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif mengajak jemaah mendoakan Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran pemerintah agar selalu diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan amanah.

"Kita doakan Bapak Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran, semoga beliau-beliau dikuatkan dalam menjalankan amanah dan diberikan kesehatan. Saya dapat melihat dan merasakan ketulusan beliau dalam pengabdian, yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memperhatikan masyarakat, khususnya kalangan bawah," ujar Andi Rudi Latif.

Dia juga menyampaikan bahwa program Sekolah Rakyat di Kabupaten Tanah Bumbu sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Program tersebut diharapkan dapat memberikan kesempatan pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.