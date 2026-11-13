Baitul Muslimin Indonesia luncurkan Mega Dzikir perkuat spiritualitas kebangsaan

Ketua Panitia Majelis Mega Dzikir Bamusi Wibowo Prasetyo membuka peluncuran Mega Dzikir Bamusi di Jakarta. (DPP Bamusi/Antara)

JawaPos.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) meluncurkan Majelis Mega Dzikir Bamusi di Masjid At-Taufiq, Jakarta Selatan.

Hal itu dilaksanakan sebagai upaya memperkuat spiritualitas dan persaudaraan kebangsaan.

Ketua Umum DPP Bamusi Nasyirul Falah Amru mengatakan Majelis Mega Dzikir dibentuk untuk memperkuat spiritualitas bangsa sebagai salah satu landasan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

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“Berbangsa dan bernegara itu wajib. Tanpa bernegara, kita akan menjadi masyarakat liar di antara bangsa-bangsa dunia. Namun, mempertajam spiritualitas bangsa lewat zikir tak kalah penting,” ujar Gus Falah seperti dilansir dari Antara, Jumat (13/11).

Peluncuran majelis tersebut dihadiri sejumlah ulama, habaib, serta ratusan peserta dari Jabodetabek.

Menurut Gus Falah, kehidupan bernegara perlu diimbangi dengan penguatan nilai moral dan keagamaan agar masyarakat memiliki landasan etika dalam kehidupan bersama.

Dia menjelaskan, Majelis Mega Dzikir akan diselenggarakan secara rutin setiap bulan, tepatnya pada Kamis, di Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

Kegiatan tersebut terbuka untuk masyarakat umum dengan rangkaian acara berupa zikir, pembacaan shalawat, doa bersama, serta pengajian kitab yang dipandu ulama dan habaib.

“Majelis Mega Dzikir ini adalah majelis shalawat dan majelis ilmu. Jadi, setiap bulan kita akan melantunkan shalawat berjamaah sambil mendengarkan kajian dan ngaji kitab. Siapa saja monggo hadir,” kata Nasyirul Falah Amru.

Gus Falah menambahkan bahwa peluncuran majelis pada November 2026 tersebut sekaligus menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Pahlawan.

Ketua Panitia Majelis Mega Dzikir Bamusi Wibowo Prasetyo berharap kegiatan tersebut dapat berkembang di berbagai daerah melalui kepengurusan Bamusi di tingkat wilayah maupun cabang.

Dengan demikian, majelis tersebut tidak hanya menjadi kegiatan rutin di Jakarta, tetapi juga dapat menjadi sarana memperkuat spiritualitas, mempererat silaturahmi, dan mengembangkan dakwah yang bermanfaat bagi masyarakat.

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“Harapan kami, Majelis Mega Dzikir tidak hanya berlangsung di Jakarta. Pengurus Bamusi di daerah juga bisa menyelenggarakan kegiatan serupa," kata Wibowo yang juga anggota Komisi VIII DPR RI tersebut.

Dia menilai politik dan dakwah memiliki keterkaitan dalam upaya menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat.

Politik, menurut dia, membutuhkan tuntunan akhlak, sedangkan dakwah mengajarkan kepedulian terhadap sesama.