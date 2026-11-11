Logo JawaPos
HomeIslami
Author avatar - Image
Penulis: Lania Monica
Rabu, 11 November 2026 | 21.15 WIB

Jadwal Waktu Shalat Wilayah Indramayu dan Sekitarnya Besok Kamis, 12 November 2026

Ilustrasi shalat. (Freepik) - Image

Ilustrasi shalat. (Freepik)

JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Indramayu dan sekitarnya dapat menggunakan jadwal shalat sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.

Mengetahui waktu shalat setiap harinya juga membantu masyarakat mengatur berbagai aktivitas tanpa melupakan kewajiban beribadah.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Kamis, 12/11/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Indramayu:

  • Imsak: 03.50 WIB

  • Subuh: 04.00 WIB

  • Terbit: 05.16 WIB

  • Duha: 05.44 WIB

  • Zuhur: 11.34 WIB

  • Asar: 14.52 WIB

  • Magrib: 17.45 WIB

  • Isya: 18.57 WIB

    • Jadwal shalat tersebut dapat menjadi acuan bagi masyarakat Indramayu dalam mengatur aktivitas sehari-hari. Dengan begitu, berbagai pekerjaan dan kegiatan dapat berjalan beriringan dengan kewajiban menunaikan ibadah tepat waktu.

    Editor: Hanny Suwindari
    Ikuti kami di Google
    Tags

    Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

    Jawa Pos

    Ikuti

    Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

    Artikel Terkait
    Jadwal Waktu Shalat Wilayah Indramayu dan Sekitarnya Besok Rabu, 11 November 2026 - Image
    Islami

    Jadwal Waktu Shalat Wilayah Indramayu dan Sekitarnya Besok Rabu, 11 November 2026

    Selasa, 10 November 2026 | 21.45 WIB

    Jadwal Waktu Shalat Wilayah Indramayu dan Sekitarnya Besok Selasa, 10 November 2026 - Image
    Islami

    Jadwal Waktu Shalat Wilayah Indramayu dan Sekitarnya Besok Selasa, 10 November 2026

    Senin, 9 November 2026 | 21.52 WIB

    Jadwal Waktu Shalat Wilayah Indramayu dan Sekitarnya Besok Senin, 9 November 2026 - Image
    Islami

    Jadwal Waktu Shalat Wilayah Indramayu dan Sekitarnya Besok Senin, 9 November 2026

    Senin, 9 November 2026 | 02.16 WIB

    Jawa Pos
    JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
    Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
    021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
    info@jawapos.com

    Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

        ©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
        Download Aplikasi JawaPos.com
        Download PlaystoreDownload Appstore