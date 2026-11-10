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Penulis: Lania Monica
Selasa, 10 November 2026 | 21.08 WIB

Jadwal Waktu Shalat Wilayah Tasikmalaya dan Sekitarnya Besok Rabu, 11 November 2026

Ilustrasi masjid. (freepik) - Image

Ilustrasi masjid. (freepik)

JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Tasikmalaya dan sekitarnya dapat menggunakan jadwal shalat sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.

Mengetahui waktu shalat setiap harinya juga membantu masyarakat mengatur berbagai aktivitas tanpa melupakan kewajiban beribadah.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Rabu, 11/11/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Tasikmalaya:

  • Imsak: 03.50 WIB

  • Subuh: 04.00 WIB

  • Terbit: 05.16 WIB

  • Duha: 05.44 WIB

  • Zuhur: 11.35 WIB

  • Asar: 14.53 WIB

  • Magrib: 17.47 WIB

  • Isya: 19.00 WIB

    • Jadwal shalat tersebut dapat menjadi acuan bagi masyarakat Tasikmalaya dalam mengatur aktivitas sehari-hari. Dengan begitu, berbagai pekerjaan dan kegiatan dapat berjalan beriringan dengan kewajiban menunaikan ibadah tepat waktu.

    Editor: Hanny Suwindari
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