Jadwal Waktu Shalat Wilayah Purwakarta dan Sekitarnya Besok Rabu, 11 November 2026

Ilustrasi masjid/freepik
JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Purwakarta dan sekitarnya dapat menggunakan jadwal shalat sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.
Mengetahui waktu shalat setiap harinya juga membantu masyarakat mengatur berbagai aktivitas tanpa melupakan kewajiban beribadah.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Rabu, 11/11/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Purwakarta:
Imsak: 03.54 WIB
Subuh: 04.04 WIB
Terbit: 05.19 WIB
Duha: 05.47 WIB
Zuhur: 11.38 WIB
Asar: 14.56 WIB
Magrib: 17.49 WIB
Isya: 19.01 WIB
Jadwal shalat tersebut dapat menjadi acuan bagi masyarakat Purwakarta dalam mengatur aktivitas sehari-hari. Dengan begitu, berbagai pekerjaan dan kegiatan dapat berjalan beriringan dengan kewajiban menunaikan ibadah tepat waktu.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022