Gus Irfan Wakili 150 Delegasi Negara Pengirim Haji, Sampaikan Tiga Catatan untuk Saudi

JawaPos.com - Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan mendapat kepercayaan mewakili negara-negara pengirim jemaah haji untuk menyampaikan sambutan dalam pembukaan Hajj Conference and Exhibition 2026 di Jeddah Superdome, Arab Saudi, Minggu (8/11/2026).

Gus Irfan menjadi perwakilan dari 150 delegasi negara pengirim jemaah haji yang mengikuti forum internasional tersebut. Ajang yang berlangsung pada 8-11 November 2026 itu juga dihadiri para pimpinan misi haji, otoritas penyelenggara, serta pelaku industri layanan haji dari berbagai negara.

Di hadapan Wakil Gubernur Wilayah Makkah Pangeran Saud bin Mishaal bin Abdulaziz Al Saud, Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq bin Fawzan Al-Rabiah, serta delegasi internasional, Gus Irfan menyampaikan apresiasi terhadap pembenahan penyelenggaraan haji yang dilakukan Pemerintah Arab Saudi.

Menurutnya, transformasi layanan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan tata kelola yang semakin modern, terkoordinasi, dan berorientasi pada kebutuhan jemaah.

Dalam sambutannya, Gus Irfan juga menekankan bahwa perbedaan negara dan bahasa tidak menghilangkan kesamaan tujuan dalam penyelenggaraan ibadah haji.

“Kita datang dari berbagai negara dan berbicara dalam bahasa yang berbeda. Namun, kita dipersatukan oleh satu kiblat dan satu tujuan mulia, yaitu melayani tamu-tamu Allah,” ujar Menhaj.

Berdasarkan pengalaman Indonesia sebagai salah satu negara pengirim jemaah haji terbesar di dunia, Gus Irfan memaparkan tiga aspek transformasi layanan Arab Saudi yang dinilai penting.

Pertama, transparansi informasi dan kepastian jadwal penyelenggaraan haji. Keterbukaan informasi dari Pemerintah Arab Saudi, khususnya Kementerian Haji dan Umrah, dinilai membantu negara-negara pengirim mempersiapkan kebutuhan operasional lebih awal.

“Kejelasan tahapan dan disiplin waktu memungkinkan setiap negara melakukan persiapan lebih awal, mengidentifikasi berbagai potensi persoalan, serta menyelesaikannya sebelum memasuki masa operasional,” tandasnya.