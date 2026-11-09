Jadwal Waktu Shalat Wilayah Purwakarta dan Sekitarnya Besok Selasa, 10 November 2026

JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Purwakarta dan sekitarnya dapat menggunakan jadwal shalat sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.

Mengetahui waktu shalat setiap harinya juga membantu masyarakat mengatur berbagai aktivitas tanpa melupakan kewajiban beribadah.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Selasa, 10/11/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Purwakarta:

Imsak: 03.54 WIB

Subuh: 04.04 WIB

Terbit: 05.19 WIB

Duha: 05.47 WIB

Zuhur: 11.38 WIB

Asar: 14.56 WIB

Magrib: 17.49 WIB

Isya: 19.01 WIB