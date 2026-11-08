Jadwal Waktu Shalat Wilayah Sukabumi dan Sekitarnya Besok Senin, 9 November 2026

:Ilustrasi masjid/pexels
JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Sukabumi dan sekitarnya dapat menjadikan jadwal shalat harian sebagai panduan untuk menjalankan ibadah tepat waktu.
Mengetahui waktu shalat juga membantu masyarakat mengatur aktivitas sehari-hari agar tetap seimbang dengan kewajiban beribadah.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Senin, 9/11/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Sukabumi:
Imsak: 03.57 WIB
Subuh: 04.07 WIB
Terbit: 05.22 WIB
Duha: 05.51 WIB
Zuhur: 11.41 WIB
Asar: 14.59 WIB
Magrib: 17.53 WIB
Isya: 19.05 WIB
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