Menhaj Gus Irfan Imbau Jemaah Umrah Santun di Tanah Suci, Ingatkan Perbedaan Budaya



JawaPos.com - Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan mengimbau jemaah umrah Indonesia untuk menjaga sikap santun dan bijaksana selama berada di Tanah Suci. Pesan tersebut disampaikan saat menemui calon jemaah umrah di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Jumat (6/11/2026).

Gus Irfan mengingatkan bahwa jemaah akan bertemu dengan masyarakat dari berbagai negara yang memiliki latar belakang, budaya, dan pemahaman berbeda, termasuk dalam menjalankan ibadah.

Kedatangan Gus Irfan bersama sejumlah pejabat Kementerian Haji dan Umrah RI di terminal tersebut berlangsung secara mendadak. Para jemaah yang sedang menunggu jadwal keberangkatan menyambut kedatangannya dengan hangat.

Dalam kesempatan itu, Gus Irfan menyampaikan pesan langsung kepada para jemaah.

“Bapak ibu jemaah umrah mohon untuk tetap mengedepankan perilaku bijak dalam menghadapi tempat yang berbeda dan suasana yang berbeda pula, baik budaya maupun cara beribadah yang dilakukan oleh jemaah lain dari seluruh dunia. Saya doakan pula ibadahnya lancar dan semuanya menjadi mabrur mabrurah serta selamat kembali ke Tanah Air kembali,” ujar Gus Irfan.

Ia berharap pengalaman menjalankan ibadah umrah dapat membawa perubahan positif bagi para jemaah setelah kembali ke Indonesia. Predikat mabrur dan mabrurah, menurutnya, juga perlu tercermin melalui perilaku yang bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi teladan dalam kehidupan keluarga.

Gus Irfan turut mengaitkan perjalanan ibadah para jemaah pada November dengan peringatan Hari Pahlawan.

“Keteladanan bapak ibu jemaah umrah sebagai pahlawan keluarga untuk menata generasi yang akan mewarisi kepemimpinan bangsa. Bapak ibu juga berumrah di bulan November, bulan Hari Pahlawan,” terang Gus Irfan.

Selain menemui jemaah, Gus Irfan melakukan pengecekan dan monitoring terhadap Terminal Khusus Haji dan Umrah di Terminal 2F Bandara Soetta.