Menhaj Gus Irfan Imbau Jemaah Umrah Santun di Tanah Suci, Ingatkan Perbedaan Budaya

Menhaj Gus Irfan saat menemui jemaah umrah di Bandara Soekarno Hatta, Jumat (6/11). (Kemenhaj)
JawaPos.com - Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan mengimbau jemaah umrah Indonesia untuk menjaga sikap santun dan bijaksana selama berada di Tanah Suci. Pesan tersebut disampaikan saat menemui calon jemaah umrah di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Jumat (6/11/2026).
Gus Irfan mengingatkan bahwa jemaah akan bertemu dengan masyarakat dari berbagai negara yang memiliki latar belakang, budaya, dan pemahaman berbeda, termasuk dalam menjalankan ibadah.
Kedatangan Gus Irfan bersama sejumlah pejabat Kementerian Haji dan Umrah RI di terminal tersebut berlangsung secara mendadak. Para jemaah yang sedang menunggu jadwal keberangkatan menyambut kedatangannya dengan hangat.
Dalam kesempatan itu, Gus Irfan menyampaikan pesan langsung kepada para jemaah.
“Bapak ibu jemaah umrah mohon untuk tetap mengedepankan perilaku bijak dalam menghadapi tempat yang berbeda dan suasana yang berbeda pula, baik budaya maupun cara beribadah yang dilakukan oleh jemaah lain dari seluruh dunia. Saya doakan pula ibadahnya lancar dan semuanya menjadi mabrur mabrurah serta selamat kembali ke Tanah Air kembali,” ujar Gus Irfan.
Ia berharap pengalaman menjalankan ibadah umrah dapat membawa perubahan positif bagi para jemaah setelah kembali ke Indonesia. Predikat mabrur dan mabrurah, menurutnya, juga perlu tercermin melalui perilaku yang bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi teladan dalam kehidupan keluarga.
Gus Irfan turut mengaitkan perjalanan ibadah para jemaah pada November dengan peringatan Hari Pahlawan.
“Keteladanan bapak ibu jemaah umrah sebagai pahlawan keluarga untuk menata generasi yang akan mewarisi kepemimpinan bangsa. Bapak ibu juga berumrah di bulan November, bulan Hari Pahlawan,” terang Gus Irfan.
Selain menemui jemaah, Gus Irfan melakukan pengecekan dan monitoring terhadap Terminal Khusus Haji dan Umrah di Terminal 2F Bandara Soetta.
Dalam kesempatan tersebut, dia meminta Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) atau biro perjalanan memanfaatkan secara maksimal fasilitas yang tersedia. Layanan tersebut meliputi pusat pemeriksaan dokumen dan migrasi, bagasi, hingga pos pengawasan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS
Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH
Mahasiswa Trisakti Geruduk Kantor Setneg Siang Ini, Tagih Janji Pemerintah soal Tritura
Prediksi Skor Lillestrom SK vs Viktoria Plzen di Liga Europa: Duel Berpotensi Berjalan Terbuka
Prediksi Skor PSIM vs Dewa United di BRI Super League: Laskar Mataram Berpeluang Beri Kejutan!
Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang
Upaya Restorasi 325 Hektare Hutan di TNGHS untuk Jaga Habitat Macan Tutul Jawa
Prediksi Skor Lion City Sailors vs Adelaide United di ACL Two: Tuan Rumah Diunggulkan Menang Lagi
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022