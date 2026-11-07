Gus Irfan Terima Jemaah Umrah di Mekkah, Serap Masukan untuk Perbaikan Layanan Haji 2027



JawaPos.com - Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan menerima kunjungan silaturahmi jemaah umrah asal Indonesia di Kantor Daerah Kerja (Daker) Mekkah, kawasan Syisyah, Arab Saudi, Sabtu (7/11/2026). Pertemuan tersebut dimanfaatkan untuk menyerap masukan langsung dari jemaah sebagai bahan peningkatan kualitas layanan haji dan umrah, khususnya untuk penyelenggaraan haji 2027.

Puluhan jemaah laki-laki dan perempuan asal Jawa Timur tiba sekitar pukul 07.30 waktu Arab Saudi (WAS). Gus Irfan menyambut mereka di halaman kantor Daker Mekkah bersama sejumlah pejabat Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI.

Setelah bersalaman dan berbincang singkat, para jemaah diajak masuk ke ruangan kantor. Pertemuan berlangsung dalam suasana akrab, bahkan Gus Irfan turut duduk lesehan bersama para jemaah untuk mendengarkan berbagai pandangan dan masukan.

Dalam pertemuan tersebut, jemaah berharap penyelenggaraan ibadah haji 2027 berjalan lancar dengan kualitas pelayanan yang semakin baik. Mereka juga menyampaikan doa agar Indonesia semakin kuat, aman, dan sejahtera.

Gus Irfan mengapresiasi kunjungan dan berbagai masukan yang disampaikan para jemaah.

“Ini silaturahmi yang istimewa dan sekaligus berharga. Terima kasih atas kunjungannya dan berbagai masukan yang diberikan untuk perbaikan layanan haji dan umrah ke depan. Kami di Kemenhaj RI terus berkomitmen memacu kualitas antara lain dengan menyeleksi petugas dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas,” ujar Gus Irfan.

Menurut Gus Irfan, profesionalitas petugas menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji. Petugas dituntut memberikan pelayanan secara maksimal kepada seluruh jemaah tanpa membedakan latar belakang, serta memiliki tanggung jawab tinggi.

Jumlah jemaah haji Indonesia yang mencapai sekitar 221.000 orang setiap tahun juga menjadi tantangan tersendiri. Karena itu, kompetensi dan profesionalitas petugas dinilai menjadi kebutuhan mutlak, terlebih tantangan pelayanan di lapangan terus berubah.

“Petugas haji yang profesional dan berkompeten juga kebutuhan mutlak sebab jumlah jemaah haji Indonesia terbesar yakni mencapai sekitar 221.000 orang. Selain jemaah yang harus dilayani sangat besar, tantangan di lapangan juga terus berubah setiap tahunnya,” terangnya.