Jadwal Waktu Shalat Wilayah Tasikmalaya dan Sekitarnya Besok Minggu, 8 November 2026

JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Tasikmalaya dan sekitarnya dapat menjadikan jadwal shalat harian sebagai panduan untuk menjalankan ibadah tepat waktu.

Mengetahui waktu shalat juga membantu masyarakat mengatur aktivitas sehari-hari agar tetap seimbang dengan kewajiban beribadah.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Minggu, 8/11/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Tasikmalaya:

Imsak: 03.50 WIB

Subuh: 04.00 WIB

Terbit: 05.16 WIB

Duha: 05.44 WIB

Zuhur: 11.35 WIB

Asar: 14.52 WIB

Magrib: 17.47 WIB

Isya: 18.59 WIB