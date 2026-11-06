Jadwal Waktu Shalat Wilayah Tasikmalaya dan Sekitarnya Besok Sabtu, 7 November 2026

JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat menjadi hal penting bagi umat Islam agar dapat menjalankan ibadah tepat waktu di tengah berbagai aktivitas sehari-hari.

Dengan memperhatikan waktu shalat, masyarakat dapat mengatur kegiatan sejak pagi hingga malam tanpa melupakan kewajiban beribadah.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag SABTU, 7/11/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Tasikmalaya:

Imsak: 03.51 WIB

Subuh: 04.01 WIB

Terbit: 05.16 WIB

Duha: 05.44 WIB

Zuhur: 11.35 WIB

Asar: 14.51 WIB

Magrib: 17.46 WIB

Isya: 18.58 WIB