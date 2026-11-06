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Penulis: Lania Monica
Sabtu, 7 November 2026 | 03.00 WIB

Jadwal Waktu Shalat Wilayah Tasikmalaya dan Sekitarnya Besok Sabtu, 7 November 2026

Ilustrasi masjid/freepik - Image

Ilustrasi masjid/freepik

JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat menjadi hal penting bagi umat Islam agar dapat menjalankan ibadah tepat waktu di tengah berbagai aktivitas sehari-hari.

Dengan memperhatikan waktu shalat, masyarakat dapat mengatur kegiatan sejak pagi hingga malam tanpa melupakan kewajiban beribadah.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag SABTU, 7/11/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Tasikmalaya:

  • Imsak: 03.51 WIB

  • Subuh: 04.01 WIB

  • Terbit: 05.16 WIB

  • Duha: 05.44 WIB

  • Zuhur: 11.35 WIB

  • Asar: 14.51 WIB

  • Magrib: 17.46 WIB

  • Isya: 18.58 WIB

    • Jadwal tersebut dapat dijadikan acuan bagi masyarakat Tasikmalaya dalam mengatur rutinitas harian. Dengan mengetahui waktu shalat, umat Islam dapat mempersiapkan diri untuk menunaikan ibadah tepat waktu sekaligus menjalankan aktivitas lainnya dengan lebih teratur.

    Editor: Hanny Suwindari
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