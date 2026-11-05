Jadwal Waktu Shalat Wilayah Tasikmalaya dan Sekitarnya Besok Jumat, 6 November 2026

JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat menjadi hal penting bagi umat Islam agar dapat menjalankan ibadah tepat waktu di tengah berbagai aktivitas sehari-hari.

Dengan memperhatikan waktu shalat, masyarakat dapat mengatur kegiatan sejak pagi hingga malam tanpa melupakan kewajiban beribadah.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Jumat, 6/11/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Tasikmalaya:

Imsak: 03.51 WIB

Subuh: 04.01 WIB

Terbit: 05.16 WIB

Duha: 05.44 WIB

Zuhur: 11.35 WIB

Asar: 14.51 WIB

Magrib: 17.46 WIB

Isya: 18.58 WIB

Jadwal tersebut dapat dijadikan acuan bagi masyarakat Tasikmalaya dalam mengatur rutinitas harian. Dengan mengetahui waktu shalat, umat Islam dapat mempersiapkan diri untuk menunaikan ibadah tepat waktu sekaligus menjalankan aktivitas lainnya dengan lebih teratur.