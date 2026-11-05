Jadwal Waktu Shalat Wilayah Sukabumi dan Sekitarnya Besok Jumat, 6 November 2026

Ilustrasi shalat (Pexels)
JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Sukabumi dan sekitarnya dapat menjadikan jadwal shalat harian sebagai pedoman untuk menunaikan ibadah tepat waktu.
Mengetahui waktu shalat sejak pagi hingga malam penting dilakukan agar berbagai aktivitas sehari-hari tetap berjalan seimbang dengan kewajiban beribadah.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Jumat, 6/11/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Sukabumi:
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Subuh: 04.08 WIB
Terbit: 05.23 WIB
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Zuhur: 11.41 WIB
Asar: 14.57 WIB
Magrib: 17.52 WIB
Isya: 19.04 WIB
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