Jadwal Waktu Shalat Wilayah Majalengka dan Sekitarnya Besok Kamis, 5 November 2026

JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Majalengka dan sekitarnya dapat menjadikan jadwal shalat harian sebagai pedoman untuk menjalankan ibadah tepat waktu.

Mengetahui waktu shalat sejak pagi hingga malam menjadi hal penting agar masyarakat dapat mengatur aktivitas sehari-hari tanpa mengabaikan kewajiban beribadah.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Kamis, 5/11/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Majalengka:

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Imsak: 03.52 WIB

Subuh: 04.02 WIB

Terbit: 05.17 WIB

Duha: 05.45 WIB

Zuhur: 11.34 WIB

Asar: 14.50 WIB

Magrib: 17.45 WIB

Isya: 18.56 WIB